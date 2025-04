Scontro tra scooter in via Ferrigni: tre donne in pronto soccorso

A bordo di uno dei veicoli si trovava una donna di circa 50 anni, mentre sull’altro viaggiavano due giovani, una delle quali minorenne e l’altra poco più che ventenne

Paura nel primo pomeriggio di sabato 12 aprile in via Coccoluto Ferrigni dove due scooter si sono scontrati intorno alle 14, causando il ferimento di tre persone. A bordo di uno dei veicoli si trovava una donna di circa 50 anni, mentre sull’altro viaggiavano due giovani, una delle quali minorenne e l’altra poco più che ventenne.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate tre ambulanze – una della Misericordia e due della Svs – che hanno assistito le ferite prima di accompagnarle in ospedale per gli esami e le cure necessarie. Le loro condizioni, sebbene da verificare, non sembrerebbero gravi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©