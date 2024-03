Scontro tra scooter: soccorsi due giovani

Incidente tra due scooter in via Donnini intorno alle 21,15 di lunedì 25 marzo. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs e la polizia municipale

Incidente tra due scooter in via Donnini intorno alle 21 di lunedì 25 marzo. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs, di cui una con il medico del 118 a bordo, i cui volontari hanno soccorso rispettivamente una ragazza di 15 anni e un giovane appena maggiorenne. Sul luogo del sinistro anche la polizia municipale chiamata a far luce sulla dinamica dell’incidente.

