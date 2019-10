Scontro tra tre auto: due feriti in ospedale

Traffico in tilt. Tre ambulanze della Svs intervenute sul posto

Violento scontro tra tre auto nel pomeriggio di martedì 1° ottobre avvenuto intorno alle 16,30 sul viale Ippolito Nievo nella carreggiata che dalla Guglia porta verso l’ospedale all’altezza del campo sportivo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto protagonisti tre mezzi rimasti coinvolti: una Mercedes, una Fiat 600 e una Jeep. Sul posto si sono portate tre ambulanze della Svs che hanno soccorso le persone rimaste ferite nel sinistro stradale. Per fortuna non si è trattato di niente di grave anche se due dei coinvolti sono stati accompagnati al vicino pronto soccorso per le cure del caso e gli ulteriori accertamenti clinici.

Il traffico è stato inevitabilmente rallentato per alcuni minuti, il tempo necessario ai volontari di prestare i primi soccorsi e, subito dopo, di far effettuare i rilievi del caso all’autorità competenti.