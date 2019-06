Scontro verso Tirrenia, soccorsi padre madre e bimbo di 4 anni

Coinvolto un camion e un'auto con a bordo un uomo, una donna e il figlio di 4 anni. Sul posto due ambulanze: una Svs con medico a bordo e una della Pubblica Assistenza di Colle

Incidente poco dopo le 11 del 15 giugno sulla Fi-Pi-Li, in direzione Calambrone-Tirrenia. Per l’esattezza lo scontro è avvenuto nei pressi dell’uscita per Livorno, prima del cantiere dei lavori. Coinvolto un camion e un’auto con a bordo un uomo, una donna e il figlio di 4 anni. Un’ambulanza della Svs di Livorno, con medico a bordo, si è preoccupata di soccorrere la donna che ha riportato un trauma toracico. Un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Collesalvetti ha invece soccorso e portato al pronto soccorso per accertamenti il padre, con un dolore alla spalla, e il piccolo di 4 anni che però fortunatamente, spiegano i soccorritori, non ha riportato particolari conseguenze. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sulla dinamica dell’incidente indagano le forze dell’ordine.