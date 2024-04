Scooter a fuoco alle 4 del mattino

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno intorno alle 4 del mattino di sabato 13 aprile in seguito ad un incendio che ha coinvolto uno scooter in via dei Pescatori nel quartiere Venezia. Sono ancora inn corso di accertamento le cause che hanno causato il rogo.

