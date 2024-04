Scooter a fuoco in via Gobetti

Provvidenziale l'intervento di una persona che è riuscita a spostare alcuni motorini vicini prima dell'arrivo dei vigili del fuoco evitando che le fiamme si estendessero

Intervento dei vigili del fuoco in via Gobetti per l’incendio di uno scooter. Provvidenziale l’intervento di una persona che è riuscita a spostare alcuni motorini vicini prima dell’arrivo della squadra evitando che le fiamme si estendessero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©