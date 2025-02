Scooter a fuoco in via Machiavelli: “Mi è andata bene”

“Mi è andata bene”. Roberto, che ringraziamo per la disponibilità, stava guidando lo scooter quando in via Machiavelli ha avuto la prontezza e la lucidità di accostare: “Ho visto il fumo; ho parcheggiato e mi sono allontanato. Dopo pochi attimi sono divampate le fiamme . Fiamme alte qualche metro. Per fortuna sono illeso e nessuno è rimasto ferito. Ho rischiato”. Sul posto il primo a intervenire con l’estintore è stato un abitante del quartiere. Nel frattempo sono sopraggiunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area interessata dell’incendio.

