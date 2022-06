Scooter a fuoco in via Palestro

Si tratterebbe di un incendio doloso, sul posto polizia e vigili del fuoco. Il proprietario ha riferito agli agenti di non avere sospetti su chi possa essere stato

Mediagallery

Bruciato uno scooter in via Palestro. Si tratterebbe di un incendio doloso, sul posto intorno alle 22,20 del 4 giugno polizia e vigili del fuoco. Rintracciato il proprietario ha riferito agli agenti di non avere sospetti su chi possa essere stato.