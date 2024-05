Scooter a fuoco in via Russo

Il rogo ha coinvolto uno scooter, provocando danni anche ad un altro scooter e a due vetture

Intervento dei vigili del fuoco in via Luigi Russo, al Picchianti, a seguito di un incendio intorno alle 23.15 del 30 aprile. Il rogo ha coinvolto uno scooter, provocando danni anche ad un altro scooter e a due vetture. In corso di accertamento le cause.

Condividi:

Riproduzione riservata ©