Scooter contro auto: due ragazze ferite

Sul posto si sono portati i volontari della Misericordia di Montenero sopraggiunti sul posto a bordo di un'ambulanza fornita di infermiere a bordo e quelli della Svs arrivati dalla sede di Ardenza

Mediagallery

Scontro tra scooter e auto all’altezza della Rotonda Carlo Azeglio Ciampi avvenuto intorno alle 17 di giovedì 12 maggio. Ad avere la peggio sono state due ragazze a bordo del mezzo a due ruote. Sul posto si sono portati i volontari della Misericordia di Montenero sopraggiunti sul posto a bordo di un’ambulanza fornita di infermiere a bordo e quelli della Svs arrivati dalla sede di Ardenza.

Le giovani sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso. Per fortuna le loro condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni.