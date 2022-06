Scooter contro auto: ferito in ospedale

Tamponamento auto-scooter in viale del Tirreno tra Calambrone e Tirrenia intorno alle 16.15 di giovedì 16 giugno. Sul posto si sono portate due ambulanze della Svs che hanno trasportato la persona che era a bordo del mezzo a due ruote, in ospedale al pronto soccorso a Cisanello. Il ferito ha riportato diversi traumi agli arti inferiori.

Traffico a rilento per alcuni minuti, il tempo necessario per effettuare le manovre di soccorso da parte dello staff medico-sanitario intervenuto sul posto prima della rincorsa la pronto soccorso pisano.

