Scooter contro bici e motociclista cade sull’asfalto: interviene la Misericordia di Castagneto

Due interventi della Misericordia di Castagneto nel pomeriggio di sabato 28 ottobre. Il primo a Donoratico, il secondo a Monteverdi Marittimo

Due interventi della Misericordia di Castagneto nel pomeriggio di sabato 28 ottobre. Il primo intorno alle 15,45 quando uno scooter si è scontrato con una bicicletta sul viale Giuseppe Di Vittorio a Donoratico. Sul posto, oltre la Misericordia di Castagneto e la Croce Rossa di Donoratico entrambe intervenute senza medico a bordo, anche le pattuglie della polizia municipale. I due feriti sono stati trasportati per accertamenti al pronto soccorso di Cecina.

A Monteverdi Marittimo invece, intorno alle 17,45, la Misericordia di Castagneto è stata chiamata per intervenire su di un motociclista che, perdendo il controllo, è caduto rovinosamente sull’asfalto lamentando forti dolori alla schiena. Anche per lui è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Cecina.

