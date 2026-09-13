Scooter contro il guardrail al Boccale, grave un giovane

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 13 settembre nella zona del Boccale, dove un giovane è rimasto coinvolto in una caduta dallo scooter, finendo contro il guardrail

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 13 settembre nella zona del Boccale, dove un giovane è rimasto coinvolto in una caduta dallo scooter, finendo contro il guardrail. L’allarme è scattato intorno alle 15.10. Secondo quanto ricostruito, al momento dell’arrivo dei primi soccorsi della Svs Pubblica Assistenza il giovane respirava. In un secondo momento, però, le sue condizioni si sarebbero aggravate e il paziente è andato incontro a un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuta anche l’automedica, mentre sono state avviate le procedure di rianimazione, con la somministrazione di adrenalina. Il giovane è stato quindi intubato e trasferito al pronto soccorso, dove è arrivato in condizioni gravissime.

La dinamica esatta dell’incidente e l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi sono ancora da chiarire.

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