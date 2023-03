Scooter contro pedone in via Firenze

Uno scooter si è scontrato contro un pedone in via Mastacchi, all’angolo con via Firenze intorno alle 20,15 di venerdì 3 marzo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Svs da via San Giovanni. Praticamente illeso il pedone mentre per il conducente del mezzo a due ruote si sono aperte le porte del pronto soccorso di Livorno dove è arrivato in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso. Traffico a rilento per alcuni minuti, il tempo necessario per consentire le operazioni di soccorso.

