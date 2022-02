Scooter investe due pedoni

Uno dei pedoni investiti è rimasto completamente illeso, l'altro ha riportato una ferita alla testa mentre lo scooterista è stato curato per una ferita al volto

Mediagallery

Incidente in via dell’Ardenza avvenuto intorno alle 8 di mercoledì 9 febbraio in prossimità della caserma Vannucci. Uno scooter ha investito due pedoni: uno è rimasto completamente illeso, l’altro ha riportato una ferita alla testa mentre lo scooterista è stato curato per una ferita al volto. Sul posto sono intervenute la Misericordia di Antignano con infermiere a bordo e un’ambulanza ordinaria della Pubblica Assistenza sopraggiunta dalla sede di Ardenza.

Le persone coinvolte sono state trasportate al pronto soccorso in codice giallo.