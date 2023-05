Scooter schiacciato da un furgone: paura in via Montebello

Alla guida del mezzo a due ruote un adolescente che, stando a quanto riportato dai testimoni oculari sul posto, ascoltati dalla nostra redazione, si sarebbe messo in salvo lanciandosi dal motorino prima che il suo ciclomotore rimanesse coinvolto nel sinsitro

di Giacomo Niccolini

Spaventoso incidente avvenuto la mattina di mercoledì 10 maggio intorno alle 9,45 in via Montebello all’angolo con via Goito. Per fortuna, nonostante le immagini (che potete vedere qua in pagina) possano far pensare al peggio, nessuno è rimasto gravemente ferito. Ancora al vaglio da parte della polizia municipale intervenuta sul posto, la dinamica esatta del sinistro stradale che ha coinvolto uno scooter rimasto schiacciato letteralmente sotto le ruote di un furgone. Alla guida del mezzo a due ruote un adolescente che, stando a quanto riportato dai testimoni oculari sul posto, ascoltati dalla nostra redazione, si sarebbe messo in salvo lanciandosi dal motorino prima che il suo ciclomotore rimanesse coinvolto in maniera irrimediabile sotto alle ruote del furgoncino. Soltanto molto spavento per il ragazzo alla guida dello scooter che è rimasto miracolosamente illeso.

