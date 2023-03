Scooterista finisce in un fosso in via del Littorale

Incidente nella notte tra l’11 e 12 marzo in via del Littorale dove intorno alle 3,40 uno scooterista è finito, per cause da accertare, in un fossato. Sul posto sono intervenute la Svs e la Misericordia di Livorno, con medico, che ha trasportato lo scooterista all’ospedale per gli accertamenti del caso.

