Scoperti 4 chili di droga nascosti nel frigo e in cassaforte: arrestati

immagine tratta dal video della finanza

Arrestati un italiano e un tunisino: l'operazione della finanza è partita dalla perquisizione di un bar dove sono stati trovati hashish, un'agenda con i crediti dello spaccio e le chiavi della cassaforte. Denunciata una terza persona

I finanzieri del Comando Provinciale di Livorno, si legge in un comunicato stampa del 7 agosto, hanno arrestato due persone ritenute responsabili di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata con la perquisizione di un bar dove i militari hanno rinvenuto un panetto di hashish, un’agenda utilizzata per annotare i crediti dell’attività di spaccio e alcune chiavi di una cassaforte. La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione del gestore del locale, soggetto già noto alle Fiamme Gialle per precedenti specifici, ha consentito di ricostruire l’organizzazione dell’attività illecita. Grazie anche all’impiego delle unità cinofile, i finanzieri hanno scoperto che il quantitativo principale di droga destinato allo spaccio era custodito nell’appartamento di un vicino di casa, trasformato in una vera e propria base logistica. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati circa un chilogrammo di cocaina e circa tre di hashish, oltre agli strumenti utilizzati per il porzionamento e la pesatura delle dosi. Le sostanze erano occultate in parte all’interno del frigorifero dell’abitazione e in parte in una cassaforte appositamente installata, le cui chiavi erano proprio quelle trovate all’interno del bar. Un tunisino e un italiano sono stati arrestati per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. n. 309/90 e trasferiti nella casa circondariale di Livorno. È stato inoltre denunciato un terzo soggetto, di nazionalità tunisina, ritenuto coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza, in coordinamento con le altre forze di polizia presenti sul territorio, nel contrasto alla produzione, alla diffusione e al traffico di sostanze stupefacenti, a tutela della legalità e della salute pubblica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©