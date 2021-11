Scoprono i ladri in casa e si sentono male: coniugi soccorsi dalla Svs

Sono rientrati a casa intorno all’ora di cena nella sera di sabato 6 novembre all’interno della loro villetta a Stagno e hanno trovato una brutta sorpresa.

All’interno della loro proprietà hanno pizzicato due persone sconosciute che stavano cercando di rubare soldi e gioielli. A fare la scoperta la coppia proprietaria dell’immobile: lei 70 e il marito 74 anni. Sono stati loro a lanciare l’allarme al 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza a causa di un forte shock provocato dallo sgradito e inatteso incontro a tu per tu con i malviventi. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza della Svs da via San Giovanni e una pattuglia della polizia di Stato i cui agenti hanno effettuato il sopralluogo di furto. I ladri sono riusciti a scappare, per fortuna a mani vuote, ma non senza danni: nella fuga hanno infatti rotto due vetrate.