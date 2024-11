Scortati e inceneriti stamattina 60 milioni di euro di cocaina

Il motivo dell'elicottero in volo stamattina. Qualcuno forse lo avrà sorvolare la città dal porto alla Variante: faceva parte, insieme alle squadre dell'Antiterrorismo e Pronto Impiego, della scorta ai furgoni che hanno trasportato all'inceneritore 250 panetti (300 kg) di cocaina, per un valore di 60 milioni, oltre a migliaia di articoli contraffatti per un valore di 100.000 €

Su Instagram abbiamo pubblicato il video della scorta ai furgoni mentre trasportano la cocaina, e merce contraffatta, all’inceneritore

I militari del Gruppo Livorno, con l’ausilio della componente specialistica “Antiterrorismo e Pronto Impiego” alla sede e dei colleghi del Reparto Operativo Aeronavale, hanno provveduto alla distruzione di 250 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 300 kg, sequestrati nel corso di varie operazioni antidroga svolte nell’ultimo anno in tutta la provincia soprattutto in porto. Distrutti anche migliaia di articoli contraffatti e/o irregolari ai sensi della normativa sul diritto d’autore, il Made in Italy e della sicurezza. L’operazione, come si legge in un comunicato stampa, è stata autorizzata a conclusione delle procedure di campionatura ed analisi (a tal proposito preliminari risultati d’analisi hanno già restituito evidenze chiare in merito all’elevato grado di purezza della cocaina rinvenuta). Visto l’enorme valore di mercato del carico è stato approntato dalle Fiamme Gialle labroniche un opportuno e adeguato servizio di scorta e vigilanza in modo da assicurare la più ampia cornice di sicurezza nel corso di tutte le delicatissime fasi di caricamento, trasporto e distruzione. In particolare, il trasporto è stato effettuato utilizzando un mezzo scortato da un articolato dispositivo, composto da militari della Sezione Antiterrorismo Pronto Impiego e del Nucleo Operativo del Gruppo livornese. E’ stata inoltre prevista apposita sorveglianza aerea mediante l’impiego di un elicottero della Sezione Aerea di Pisa. Con la distruzione è stato così evitato che la droga finisse nella mani di criminali per la successiva illegale commercializzazione sul territorio italiano, la cui disponibilità avrebbe consentito di inondare di cocaina le piazze di spaccio domestiche e di conseguire elevatissimi guadagni, nell’ordine di circa oltre 60 milioni di euro al dettaglio.

