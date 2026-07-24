Segnalato su YouPol e poi arrestato: nascondeva cocaina nel sottosella

Foto inviata dalla questura nel comunicato stampa

La Polizia: "La collaborazione dei cittadini è fondamentale". Il motorino era parcheggiato davanti ad un fondo commerciale inattivo utilizzando dal giovane come abitazione

È partito da alcune segnalazioni inviate tramite l’app YouPol l’intervento della Squadra Mobile della Questura che, nei giorni scorsi, ha portato all’arresto di un 28enne, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indicazioni ricevute attraverso l’applicazione, si legge nel comunicato stampa del 24 luglio, segnalavano il giovane come presunto responsabile di un’attività di spaccio nelle vie del centro. Gli investigatori hanno quindi avviato una serie di accertamenti, attribuendo un’identità al sospettato e monitorandone gli spostamenti con servizi di osservazione, pedinamento e attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino. Nel corso delle indagini è emerso anche un particolare insolito: il 28enne viveva all’interno di un fondo commerciale inattivo. Una volta individuata la sua dimora, gli agenti hanno fermato il giovane per un controllo. La droga è stata rinvenuta nel sottosella del motoveicolo parcheggiato a pochi metri dall’ingresso del locale. All’interno c’erano due buste di plastica: una conteneva 27 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere cedute, mentre nell’altra era custodita una “palla” della stessa sostanza del peso di 26 grammi. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 40 grammi di cocaina. Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato e accompagnato alla Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Si ricorda che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto dei diritti dell’indagato, la persona arrestata deve ritenersi presunta innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

La Questura evidenzia inoltre il ruolo determinante svolto dall’app YouPol, strumento che permette ai cittadini di inviare in modo semplice e rapido segnalazioni, anche corredate da immagini, direttamente alle centrali operative delle Questure, sia con registrazione sia in forma completamente anonima. L’applicazione è disponibile anche in inglese, francese, tedesco e spagnolo e rappresenta un importante canale di collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato, pur non sostituendo il Numero Unico di Emergenza 112, che resta il riferimento per le situazioni di immediato pericolo.

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