Segue una donna fuori dal supermercato e la scippa: arrestato 28enne

I militari, in servizio nel centro cittadino, sono stati allertati da una 53enne livornese, a cui il gambiano avrebbe asportato lo smartphone dopo averla seguita per un breve tratto all’uscita di un supermercato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno arrestato, in flagranza del reato di furto con strappo, un 28enne di origine gambiana, già noto per precedenti di polizia, residente a Rosignano Marittimo. I militari, in servizio nel centro cittadino, sono stati allertati da una 53enne livornese, a cui il gambiano avrebbe asportato lo smartphone dopo averla seguita per un breve tratto all’uscita di un supermercato. I Carabinieri si sono subito messi sulle tracce dell’uomo, rintracciandolo e fermandolo nell’immediatezza mentre tentava di guadagnare la fuga nelle vie limitrofe.

Nel corso della perquisizione personale, il gambiano è stato trovato in possesso del cellulare, che è stato immediatamente restituito alla vittima.

Su disposizione della Procura di Livorno, l’uomo è stato inizialmente condotto agli arresti domiciliari e nella mattina di lunedì 27 febbraio davanti al Giudice del Tribunale labronico che ha disposto l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora nel comune di Rosignano con l’obbligo di permanere a casa dalle 20 alle 8 del mattino.

Condividi: