Sente i rumori in villa mentre è a cena e chiama il 112: un arresto, complice in fuga

In manette uno straniero del 2000. Addosso sono stati trovati oggetti provento di furto probabilmente anche di altre abitazioni. Un complice è fuggito lanciandosi da 4 metri

Stava cenando all’interno della sua villa di Montenero in compagnia della madre quando ha sentito degli strani rumori provenire dal piano di sopra. Il tutto è accaduto intorno alle 20,30 di lunedì 6 febbraio. Così, insospettito dal persistere del fracasso provocato probabilmente da intrusi, non ha esitato a contattare il 112 per denunciare quanto stesse accadendo. Dall’altra parte del telefono l’operatore di polizia ha dettato le linee guida da seguire spiegando che era il caso di chiudersi all’interno di una stanza ed attendere l’arrivo della polizia.

Così è stato fatto e, in pochi minuti sono sopraggiunte sul posto due volanti della polizia coordinate dal vice questore Francesco Falciola. I malviventi però sono riusciti a lanciarsi dalla finestra del primo piano, da un’altezza di circa 4 metri, e uno dei due è riuscito a guadagnarsi la fuga approfittando anche dell’oscurità. Sul luogo anche i carabineiri della stazione di Montenero per la ricerca del fuggitivo.

Per l’altro complice invece sono scattate le manette. Si tratta di un albanese del 2000 che è stato così accompagnato in carcere alle Sughere in attesa dell’udienza per direttissima. Addosso sono stati trovati anche oggetti, probabilmente proventi di furto, ma che non appartenevano alla famiglia vittima dell’intrusione serale. È quindi probabile che la coppia di malviventi, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avesse colpito poco prima o nelle ore immediatamente precedenti, all’interno di qualche abitazione della zona.

