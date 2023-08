Senza assicurazione e revisione, multato automobilista

La polizia municipale lo ha fermato in viale Italia con 2 cisterne d’acqua in vetroresina, elevando 4 verbali (ai sensi degli articoli 180, 164, 80 e 193 del Cds) per un totale di 2.034 €. L'auto è stata sottoposta a sequestro

Una pattuglia della Polizia Municipale impegnata in servizi di controllo nella zona Mare ha fermato ieri pomeriggio, martedì 8 agosto, intorno alle ore 16, sul viale Italia un automobilista che viaggiava con un carico pericolante (2 cisterne d’acqua in vetroresina). Dal controllo il mezzo risultava privo di assicurazione e di revisione. L’uomo al volante, inoltre, pur avendo conseguito la patente, non aveva con sé il documento. La Polizia Municipale ha pertanto elevato 4 verbali ai sensi degli articoli 180, 164, 80 e 193 del Codice della Strada per un totale di 2.034 euro. L’auto è stata sottoposta a sequestro.

