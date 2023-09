Senza mai aver avuto la patente e senza assicurazione: maxi multa per un 21enne

Un 21enne è stato fermato all'altezza di Calafuria dai carabinieri ma era senza assicurazione e senza mai aver avuto la patente: maxi multa da 5100 euro

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Livorno, nell’ambito di alcuni servizi volti al controllo della sicurezza stradale, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, hanno rilevato e proceduto a sanzionare alcune gravi trasgressioni al Codice della Strada.

In via dell’Ardenza una pattuglia ha fermato un’auto condotta da un 31enne che è risultato circolare con veicolo non coperto da assicurazione e con revisione scaduta da sette mesi. Ciò gli ha comportato, per la prima violazione, più grave, una sanzione di 866 euro, a cui è seguito il sequestrato del veicolo, che permarrà fintanto che il trasgressore non avrà regolarizzato la propria posizione assicurativa.

All’altezza di Calafuria, un altro conducente di 21 anni è stato controllato e sorpreso a circolare senza copertura assicurativa. Il giovane, alla richiesta di esibire la patente, ha rappresentato di non averla al seguito ma in realtà, dagli accertamenti effettuati sul posto, è risultato non averla mai conseguita. Tale grave violazione è stata punita con una maxi sanzione dell’importo di 5.100 euro. Le attività di controllo proseguiranno interessando tutto il territorio labronico.

Condividi: