Senza patente, assicurazione e revisione: multa di 6.139 €

La polizia municipale ha notato un 125 sospetto parcheggiato in via Pollastrini dal quale poco prima era sceso un uomo. Quando è tornato al motorino, lo scooterista ha iniziato a inveire contro gli agenti tentando la fuga ma è stato prontamente fermato

Guidava senza patente uno scooter 125, senza assicurazione e senza revisione.

Per questo la Polizia Municipale ha sequestrato il mezzo a un livornese di 50 anni e gli ha elevato sanzioni per 6.139 euro. E’ accaduto la settimana scorsa. Come si legge in un comunicato stampa dell’11 marzo durante l’attività di controllo del territorio una pattuglia che stava svolgendo servizio a piedi nel centro cittadino ha notato uno scooter sospetto parcheggiato in prossimità di Palazzo Comunale, in via Pollastrini. Dal motorino era sceso poco prima un uomo ma, essendo il mezzo verniciato in modo artigianale, gli agenti hanno deciso di sottoporre lo scooter ad un controllo più accurato per verificarne l’eventuale furto.

Dopo poco il conducente è tornato allo scooter iniziando a inveire contro gli agenti e poi, fingendo di prendere dei documenti dal portaoggetti, è salito sul mezzo tentando la fuga ma è stato prontamente fermato a pochissimi metri. Al conducente è stata quindi contestata l’assenza di copertura assicurativa, l’assenza di revisione periodica e la guida senza patente, dato che l’uomo aveva la patente di categoria AM, che non lo autorizzava alla circolazione con il motociclo di cilindrata 125.

