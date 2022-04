Senza patente urta un’auto e fugge

Fermato dalla Polizia Municipale in via Grande. A vedere il fatto una agente fuori servizio la quale ha avvisato le pattuglie. Il mezzo era privo di assicurazione

E’ stato denunciato per guida senza patente (o meglio, con patente conseguita in Tunisia ma mai convertita in Italia) un uomo di 37 anni, fermato dalla Polizia Municipale dopo avere urtato, con un suv, un veicolo in via del Fante ed essersi dato alla fuga. Come si legge in un comunicato inviato dal Comune a vedere il fatto una agente fuori servizio la quale ha avvisato le pattuglie su strada, diramando targa e modello. L’auto è stata vista sfrecciare in via Grande e prontamente fermata. Il mezzo, privo di assicurazione, è stato posto sotto sequestro. Il guidatore, privo di documenti, è stato condotto all’Ufficio di Polizia Giudiziaria per accertamenti.