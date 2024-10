Sequestrate 77 auto, due denunciati per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni

I due imprenditori denunciati, a seguito del provvedimento chiamato “blocco anagrafico”, non potranno più svolgere attività d’impresa in questo specifico settore. Secondo l'indagine dei carabinieri le 77 vetture risultavano in uso a soggetti terzi non nuovi alla commissione di reati. La truffa all’Erario ammonterebbe a circa 40.000 € (è stato accertato che dal 2016 al 2024 non sono stati versati i bolli auto annuali, le imposte di trascrizione al PRA né le altre tasse previste in caso di passaggio di proprietà). Per le 77 auto verrà avviata la procedura di radiazione e confisca

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno concluso una complessa attività d’indagine che ha portato, come si legge in un comunicato stampa del 7 ottobre, alla confisca di 77 auto e alla denuncia di due imprenditori operanti nel settore dell’auto per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni a pubblico ufficiale. L’attenta analisi dei controlli del territorio ha permesso di appurare che numerosi soggetti noti alle forze dell’ordine, poiché gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, erano stati fermati nel corso delle costanti attività di controllo del territorio a bordo di vetture intestate all’attività di compravendita. Partendo da questo dato di fatto, gli investigatori hanno svolto una serie di accertamenti, soprattutto incrociando le varie banche dati con gli elementi risultanti alla Motorizzazione Civile, al fine di accertare le motivazioni per le quali la ditta risultasse intestataria delle auto che risultavano in circolazione e hanno scoperto che 77 vetture risultavano in realtà in uso a soggetti terzi non nuovi alla commissione di reati. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, prosegue la nota stampa, hanno cosi delineato uno schema in cui i proprietari della ditta al fine di evadere le tasse rivendevano, senza effettuare i dovuti passaggi di proprietà e senza formalizzare i relativi adempimenti, i veicoli a soggetti privati i quali, grazie al fatto che l’auto non risultava intestata a loro, potevano liberamente utilizzarle per eludere i controlli di polizia e evitare il pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada. La truffa per l’Erario ammonterebbe a circa 40.000 € (è stato accertato che dal 2016 al 2024 non sono stati versati i bolli auto annuali, le imposte di trascrizione al PRA né le altre tasse previste in caso di passaggio di proprietà). L’attività d’indagine ha inoltre consentito di segnalare la ditta agli uffici della Motorizzazione competente al fine di radiare, ai sensi dell’art. 94 del codice della strada, le 77 auto e contestualmente confiscarle. Inoltre i due imprenditori, con provvedimento ad hoc denominato “blocco anagrafico”, non potranno più svolgere attività d’impresa in questo specifico settore in quanto non potranno più stipulare contratti di compravendita di auto. Oltre al reato di truffa ai danni dello Stato, sono stati denunciati per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale in quanto la l’attività fittizia di compravendita di auto non permetteva alle agenzie di pratiche auto di svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa di settore. Infine, non avendo adempiuto alle incombenze previste dal citato art. 94 del CDS, sono stati sanzionati per un importo complessivo di 55.000 €.

