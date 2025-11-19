Sequestrati 128 articoli contraffatti in piazza Cavallotti

La merce contraffatta consisteva in scarpe, cappelli, felpe, pantaloni, cinture, piumini e portafogli: i venditori abusivi si sono dati alla fuga alla vista della polizia municipale

Nel corso del servizio mirato al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti eseguito dalla Polizia Locale, personale appartenente al Nucleo Servizi Territoriale lo scorso 13 novembre ha notato nella piazza Cavallotti alcune persone intente a vendere della merce contraffatta esposta su teli bianchi stesi a terra. Alla vista degli agenti, si legge in un comunicato stampa, i venditori abusivi si sono dati alla fuga; la Polizia Locale ha sottoposto a sequestro penale la merce consistente in 128 capi tra cui scarpe, cappelli, felpe, pantaloni, cinture, piumini e portafogli riproducenti famose marche di lusso contraffatte. Si ricorda, conclude la nota stampa, che è vietato l’acquisto di questo tipo di merce e che il fenomeno della vendita di oggetti con marchio contraffatto alimenta un mercato di illegalità che si avvale di manodopera sfruttata e di materiali non controllati . La vendita non autorizzata inoltre costituisce una forma di concorrenza sleale nei confronti dei commercianti che svolgono regolare attività di vendita di oggetti della stessa categoria merceologica.

