Sequestrati 130 kg di marijuana in porto

Arrestato l'autista. Fondamentale il fiuto di Gera e Krios, due dei cani antidroga della finanza. Lo stupefacente 📷 era nascosto in un autoarticolato sbarcato dalla Spagna che trasportava accessori per il bagno e rotoli di tessuto e al dettaglio avrebbe fruttato circa 800 mila euro

Le Fiamme Gialle e i funzionari doganali del Reparto Antifrode hanno inferto un ulteriore colpo alle organizzazioni criminali che utilizzano quale snodo per i loro illeciti traffici il porto di Livorno. Sequestrati 130 chilogrammi di marijuana occultati su un camion proveniente dalla Spagna. Arrestato l’autista. Come sempre, fondamentali risultano le risorse, la sinergia e l’esperienza messe in campo dall’Agenzia delle Dogane e dalle Fiamme Gialle col supporto importantissimo delle unità cinofile della Guardia di Finanza. Ed è stato proprio il fiuto di Gera e Krios, due dei cani antidroga in forza al Gruppo di Livorno, ad insospettire i finanzieri e i doganieri portandoli ad approfondire il controllo di un autoarticolato appena sbarcato dalla Spagna xhe trasportava, riposti su pallets, accessori per il bagno e rotoli di tessuto. Abilmente occultati tra i materiali, sono stati rinvenuti 15 scatoloni di cartone con all’interno un centinaio di buste termosaldate contenenti lo stupefacente. La droga è stata sequestrata e il conducente del mezzo, un cinquantasettenne spagnolo, esente da precedenti specifici, è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità e successivamente portato alle Sughere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lo stupefacente, dopo essere stato campionato ed analizzato dal laboratorio dell’agenzia delle Dogane, su disposizione della Procura della Repubblica, verrà distrutto nell’inceneritore e così strappato alle piazze di spaccio dove avrebbe fruttato, al dettaglio, circa 800 mila euro.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini

preliminari e che la responsabilità dellindagato sarà definitivamente accertata solo dve intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

