Sequestrati 217 chili di cocaina in porto

Sulle piazze di spaccio avrebbe fruttato oltre 150 milioni di euro. I quasi 200 panetti, scoperti da ufficio delle dogane e finanzieri, erano nascosti un container contenente legname sbarcato da una nave cargo proveniente dal Sud America

Il 2025 inizia con una importante operazione antidroga realizzata nel porto di Livorno: oltre 217 kg di cocaina purissima, suddivisa in quasi 200 panetti, sequestrata. I panetti di “polvere bianca” erano nascosti all’interno di un container contenente legname sbarcato da una nave cargo proveniente dal Sud America. Fondamentale è stata la stretta sinergia, le risorse e l’esperienza messi in campo dall’Agenzia delle Dogane e dalle Fiamme Gialle assestando così un altro significativo colpo al traffico di stupefacenti. Il sequestro, si legge in un comunicato stampa congiunto, vede Livorno essere uno dei porti scelti dai narcotrafficanti per fare giungere la sostanza stupefacente da distribuire in tutta Europa a cui fa da contrasto l’attività di controllo doganale svolta sul traffico passeggeri, veicoli e merci. Lo stupefacente, dopo essere stato campionato ed analizzato dal laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, verrà distrutto in un inceneritore. Sulle piazze di spaccio lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 150 milioni di euro. Fondamentale è stata la Procura della Repubblica di Livorno che ha coordinato l’attività.

