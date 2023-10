Sequestrati 700 capi di abbigliamento

Foto inviata insieme al comunicato stampa

Operazione dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sulla merce, costituita da abbigliamento da donna in lino e proveniente dalla Tunisia, era stata cucita un’etichetta "Made in Italy"

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Livorno hanno ottenuto un importante risultato nell’ambito del contrasto agli illeciti di natura extratributaria a tutela dei manufatti di origine italiana. Nel corso di una verifica su una partita di merce, costituita da abbigliamento da donna in lino, dichiarata di origine e provenienza tunisina, i funzionari del reparto controlli allo sdoganamento dell’Ufficio delle Dogane di Livorno hanno accertato che, si legge in un comunicato stampa del 9 ottobre, sui capi oggetto dell’importazione era stata cucita un’etichetta riportante il “Made in Italy”. Scattati i dovuti e necessari accertamenti attraverso ricerche nelle banche dati in dotazione all’Agenzia, si è potuto, innanzitutto, rilevare che la società importatrice non aveva precedenti operazioni a Livorno. Per avere un quadro ben definito, i funzionari ADM hanno proceduto a richiedere all’importatore di fornire documentazione supplementare dalla quale si è potuto appurare che neanche il lino, costituente la materia prima inviata in Tunisia per la lavorazione sottoforma di tessuto tagliato, era di origine italiana. Si è proceduto, pertanto, al sequestro dell’intera partita di merce e a comunicare all’autorità giudiziaria la notizia di reato a carico del legale rappresentante della società per l’ipotesi delittuosa di frode in commercio, avendo apposto attestazioni con falsa dichiarazione di origine “Made in Italy” su capi destinati alla commercializzazione.

