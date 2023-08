Sequestrati dalla finanza 20.000 giocattoli contraffatti venduti in spiaggia

Da Pokemon a Minions, da Peppa Pig a Dragon Ball e molti altri. Gli articoli sequestrati avrebbero fruttato oltre 100 mila euro. Dopo un primo intervento nei confronti di commercianti ambulanti sul litorale di Vada, i finanzieri hanno individuato un rifornitore e un grossista: denunciate 4 persone

Proseguono incessanti anche a Ferragosto le atività di controllo economico del territorio dei militari del Comando Provinciale di Livorno, finalizzate ad individuare le aree a più elevato rischio per la rivendita di prodotti pericolosi/contraffatti, con l’obiettivo primario e strategico d’interrompere la catena produttivo-logistica della filiera di approvvigionamento irregolare.

Come si legge in un comunicato stampa del 14 agosto lo scorso fine settimana, l’intensificata azione di controllo condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Cecina e della Tenenza di Castiglioncello nei tratti di lungomare caratterizzati da maggiore affluenza turistica ha portato al sequestro record di decine di migliaia di giocattoli contraffatti, recanti marchi “CE” fasulli riconducibili ai più noti e ambiti articoli da divertimento per i più piccoli: da Pokemon a Minions, da Peppa Pig a Dragon Ball e molti altri. Dopo un primo intervento eseguito nei confronti di commercianti ambulanti individuati sul frequentatissimo litorale di Vada, i militari hanno subito proceduto a ricostruire la provenienza degli articoli, riuscendo a risalire, grazie allimmediata attività investigativa, ad un primo “rifornitore” in zona Castiglioncello dove hanno individuato migliaia di analoghi articoli irregolari. Da qui, grazie ad una attenta e perspicace perquisizione nel corso della quale sono state rinvenute alcune tracce documentali, sono ulteriormente risaliti ad un “grossista” nel cui magazzino è stata ritrovata una vera e propria “Santa Barbara” di giocattoli contraffatti: oltre 10.000. In totale la finanza ha sequestrato 20.000 pezzi. La complessiva immissione in commercio dei prodotti irregolari e pericolosi sequestrati avrebbe illecitamente fruttato oltre 100 mila euro; 4 soggetti sono stati denunciati per i reati di commercio di prodotti contraffatti, frode in commercio e ricettazione. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale messo in campo in modalità rafforzata da tutti i Reparti coordinati dal Comando Provinciale livornese, a salvaguardia dell’economia legale, della sicurezza e della salute dei cittadini.

