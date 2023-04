Sequestrati grazie al fiuto di Gera 7 kg di hashish, mezzo kg di cocaina e 1 etto di marijuana: arrestato 20enne

Nella foto il sequestro di oltre 7 kg di hashish, quasi mezzo kg di cocaina, 1 etto di marijuana, bilancini, coltelli, materiale per il confezionamento di dosi e oltre 15.000 euro in contanti

I militari hanno individuato il soggetto in una zona periferica della città oggetto di segnalazioni da parte degli abitanti, soprattutto genitori di bambini. Fondamentale il fiuto del pastore tedesco antidroga della finanza che ha segnalato il giovane durante un controllo per strada

Lotta agli stupefacenti e sequestro dei relativi proventi illeciti. In questa direzione le indicazioni del Comando Provinciale Livorno a tutti i reparti delle Fiamme Gialle della provincia. E il Gruppo di Livorno porta a segno un ulteriore significativo risultato nel capoluogo: sequestrati oltre 7 kg di hashish, quasi mezzo kg di cocaina e 1 etto di marijuana, nonché bilancini, coltelli e materiale per il confezionamento di dosi; importante anche il rinvenimento e sequestro di oltre 15.000 euro in contanti. Arrestato il soggetto responsabile (maggiorenne livornese). Fondamentale l’attività svolta, giorno e notte, da tutte le Fiamme Gialle nell’ambito del controllo economico del territorio e del pattugliamento dei quartieri e zone più a rischio. Questa volta i militari hanno individuato il soggetto in una zona periferica della città, che di recente è stata oggetto di diverse lamentele e segnalazioni da parte degli abitanti, soprattutto genitori di bambini. E’ scattato quindi un attento servizio realizzato dai baschi verdi e dalle unità cinofile in forza al comando labronico. Questa volta fondamentale è stato il fiuto del pastore tedesco antidroga “Gera” che ha segnalato il giovane durante un controllo per strada. Dalle conseguenti attività e perquisizioni dell’abitazione, svolte nella massima sicurezza per gli operanti ed i cittadini, si è quindi arrivati all’importante complessivo risultato. Migliaia le dosi che potevano essere realizzate e poste in vendita sul territorio, per un valore complessivo al minuto spaccio di oltre 30.000 euro. Si incrementa sempre più il bottino delle attività antidroga dei finanzieri di tutta la provincia livornese dall’inizio dell’anno: oltre 250 kg di varie sostanze, decine tra coltelli e bilancini, quasi mezzo milione di euro in contanti.

