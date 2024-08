Sequestrato dalle guardie Eco-Zoofile un cane da caccia

Il Nucleo Guardie Eco-Zoofile è intervenuto a seguito di segnalazione e riscontrata l’inadeguatezza dell’ambiente che ospitava l'animale le guardie hanno provveduto al sequestro per evitare ulteriori conseguenze per lo stesso trasferendolo nel canile comunale di competenza in custodia giudiziaria. Al tempo stesso è stata presentata alla Procura della Repubblica denuncia di maltrattamento nei confronti del proprietario detentore

Nell’ambito dei controlli attuati dal Nucleo Guardie Eco-Zoofile della provincia di Livorno è stato sequestrato un cane da caccia di razza Springer. A seguito di una segnalazione sulla sua presenza all’interno di un box fatiscente, si legge in un comunicato stampa del 14 agosto, il Nucleo Gez si è recato nel luogo segnalato trovando in un campo a bordo strada un box fatto di lamiere al cui interno era rinchiuso l’animale, femmina, descritto nella richiesta di intervento.

Dopo un accurato accertamento, prosegue la nota stampa, – considerata la temperatura esterna notevole, riscontrata già di primo mattino all’interno del box, e altri elementi che avvaloravano l’inadeguatezza dell’ambiente che lo ospitava – le guardie hanno provveduto all’immediato sequestro dell’animale per evitare ulteriori conseguenze per lo stesso trasferendolo nel canile comunale di competenza in custodia giudiziaria.

Al tempo stesso è stata presentata alla Procura della Repubblica competente denuncia di maltrattamento nei confronti del proprietario. Il sequestro è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Purtroppo sono sempre più frequenti le segnalazioni per maltrattamento nei confronti degli animali e proprio per questo, conclude la nota stampa, ribadiamo che il maltrattamento non è riscontrabile solo nei casi di percosse, o peggio ancora, ma in tutti quei casi dove la condotta dell’uomo incide sulla sensibilità psico/fisica dell’animale procurandogli dolore e afflizione. Invitiamo pertanto tutti coloro che si trovano testimoni di situazioni di presunto maltrattamento a contattare il Nucleo Gez di Livorno oppure a segnalare la problematica sul sito di Oipa Italia Odv. All’arrivo della segnalazioni le Guardie Eco-Zoofile effettueranno gli accertamenti del caso.

