Sequestrato un cane dalla guardie zoofile

Il cane, di circa dieci anni, razza “corso”, indole pacifica, è stato portato al canile comunale in custodia giudiziaria in seguito al sequestro preventivo. La situazione in cui viveva ha portato il nucleo Guardie Zoofile Oipa di Livorno, coadiuvato da un medico veterinario, a intervenire. Denunciato per maltrattamento il proprietario

Il nucleo Guardie Zoofile Oipa di Livorno e provincia, dopo una indagine portata avanti per alcuni mesi, ha eseguito il sequestro preventivo di un cane molossoide di circa dieci anni, razza “corso”. L’animale di indole pacifica, si legge in un comunicato stampa del 10 luglio, veniva custodito in un terreno recintato e presentava una cheratite ad un occhio che lo ha portato alla perdita dello stesso. Segnalato da alcuni cittadini in varie occasioni, prosegue la nota stampa, era in uno stato di parziale abbandono da parte del proprietario e lasciato in completo isolamento sociale da alcuni mesi. Le uniche presenze con cui interagire erano gli abitanti della zona che ormai erano abituati alla sua presenza e cercavano in qualche modo di portargli conforto e non solo. La situazione ormai divenuta insostenibile per il degrado dell’ambiente che lo ospitava (incuria del terreno, alta vegetazione colma di “forasacchi”) ha determinato da parte del nucleo di polizia giudiziaria l’intervento, coadiuvato da un medico veterinario, che ne ha constatato l’inadeguatezza della detenzione ritenuta incompatibile per l’animale. Si è quindi proceduto al sequestro preventivo e al successivo trasporto al canile comunale in custodia giudiziaria. Il proprietario è stato denunciato per il reato di maltrattamento. Il sequestro è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

