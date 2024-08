Servizio straordinario fuori dai locali, controllate 150 persone

Controlli di questura, polizia municipale e guardia di finanza nei locali dislocati nella zona sud di Livorno dove sono soliti raggrupparsi numerosi giovani che, non di rado, si sono lasciati andare a comportamenti non sempre in linea con il quieto vivere sociale (risse, schiamazzi) che hanno, in alcuni casi, determinato situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica

Nella serata di ieri 30 agosto è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con la compartecipazione di personale della Questura, della Polizia Municipale e della Guardia Di Finanza nei locali dislocati nella zona sud di Livorno, così è scritto in un comunicato di oggi 31 agosto, dove sono soliti raggrupparsi numerosi giovani che, non di rado, si sono lasciati andare a comportamenti non sempre in linea con il quieto vivere sociale (risse, schiamazzi) che hanno, in alcuni casi, determinato situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I controlli sono stati finalizzati sia al fine di prevenire eventuali situazioni rilevanti sotto il profilo dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, sia per acquisire ogni utile elemento informativo per l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, mediante controlli agli avventori e ai veicoli sospetti che dovessero gravitare all’esterno degli esercizi.

Controllate circa 150 persone e circa 70 veicoli (auto e scooter); elevate varie sanzioni amministrative per violazione al codice della strada tra le quali due per mancata revisione del veicolo e due per guida in stato di ebbrezza.

