Sessantenne con la cocaina davanti alla scuola: denunciata

La donna, fermata dai carabinieri davanti alle scuole medie di Stagno, è stata trovata in possesso di 7,74 grammi di cocaina, suddivisa in 13 dosi confezionate all'interno di piccoli involucri

Lunedì 25 febbraio, alle 13 circa, i carabinieri della stazione di Stagno hanno denunciato a piede libero una sessantenne livornese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con l’aggravante di trovarsi in prossimità della scuola media di via Curiel.

Nella mattinata i militari dell’Arma avevano organizzato un servizio mirato alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole del territorio.

Intorno all’ora di pranzo, i carabinieri di Stagno hanno notato la presenza di una signora, in atteggiamento sospetto, a pochi metri dall’ingresso dell’istituto scolastico, all’interno di un’auto.

Hanno deciso dunque di procedere all’immediato controllo. Una volta fermata, la signora è stata trovata in possesso di 7,74 grammi di cocaina, suddivisa in 13 dosi confezionate all’interno di piccoli involucri.

In ausilio dei militari di Stagno sono intervenuti anche i colleghi della sezione operativa del N.O.R. della Compagnia di Livorno.

Il controllo è stato esteso al veicolo e all’abitazione della livornese. Le perquisizioni hanno dato esito negativo, tuttavia la stessa donna è stata trovata in possesso di circa 205 euro in banconote di vario taglio.

Il tutto si è verificato in prossimità dell’orario d’uscita degli studenti.

Il quantitativo di sostanza stupefacente, non particolarmente importante, ha comportato la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria nei confronti della sessantenne.