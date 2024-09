Sfilano la collana d’oro con la scusa di pulirla dal guano

La collana derubata alla signora, ringraziamo la figlia per la disponibilità

Il racconto della figlia: "Spero che questa brutta storia possa essere d'aiuto ad altre persone. Pochi metri dopo aver parcheggiato si è avvicinata una "signora" che "gentilissima", insieme ad un uomo, ha cominciato a pulirla dicendo che un uccello le aveva fatto i suoi bisogni addosso. Mia madre si stizzisce; si salutano e se ne va; morale della favola le hanno rubato la collana d'oro dal collo tra l'altro ricordo della madre". La signora si è accorta del furto, purtroppo, solo quando è tornata a casa e ha sporto denuncia ai carabinieri. L'escremento non era che qualcosa di marrone spruzzato dalla coppia

Fingendo che un uccello l’avesse sporcata si sono avvicinati per pulirla dal guano riuscendo poi a sfilarle dal collo una collana d’oro. E’ accaduto venerdì mattina in via dei Pensieri e a raccontare l’accaduto è la figlia della vittima “affinché questa brutta storia possa essere d’aiuto ad altre persone”. “Pochi metri dopo aver parcheggiato la macchina – spiega Paola, che ringraziamo per la disponibilità – si è avvicinata una “signora”, che non parlava molto bene l’italiano, la quale ha fatto notare a mia madre di 79 anni che un uccello le aveva fatto i suoi bisogni addosso: altezza spalle e collo. “Gentilissima” comincia a pulirla. Poco tempo dopo le si avvicina un uomo e anche lui l’aiuta a pulirsi. Passano pochi secondi e mia madre si stizzisce perché non voleva essere toccata dall’uomo. Si salutano e se ne va. Morale della favola le hanno rubato la collana d’oro dal collo, tra l’altro ricordo della madre. Era ben vestita e dai modi gentili”. La vittima si è accorta del furto, purtroppo, solo quando è tornata a casa e ha sporto denuncia ai carabinieri. L’escremento non era che qualcosa di marrone spruzzato dalla coppia.

