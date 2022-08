Sfonda la vetrata della pasticceria e fugge con il cassetto della cassa

Nella foto un fermo immagine del video registrato dalle telecamere in cui si notano la cassa, senza cassetto, danneggiata e le sedie a terra dopo il passaggio del ladro

Il ladro ha rotto la vetrata del locale, con uno dei mattoni porta transenne trovati nelle vicinanze, ha saltato il bancone e ha portato via il cassetto della cassa dopo averlo strappato. Uno dei soci titolari della Cairoli Pasticceria 3.0, Maurizio Cristiani: "E' il secondo furto da quando abbiamo aperto a inizio giugno. Ha colpito la vetrata più volte come si vede dalle telecamere e come ci è stato riferito dai vicini che hanno sentito i colpi"

Sfonda la vetrata con un mattone e fugge con il cassetto della cassa. E’ accaduto alla Cairoli Pasticceria 3.0 in via Cairoli nella notte tra il 9 e 10 agosto, intorno alle 3, quando è suonato l’allarme. “E’ il secondo furto – spiega uno dei soci titolari Maurizio Cristiani – da quando abbiamo aperto a inizio giugno. Il primo pochi giorni dopo l’apertura”. Il ladro ha agito in pochi secondi: dopo aver rotto la vetrata del locale, con uno dei mattoni porta transenne trovati nelle vicinanze, ha saltato il bancone e ha portato via il cassetto della cassa dopo averlo strappato. “Ha colpito la vetrata più volte come si vede dalle telecamere e come ci è stato riferito dai vicini che hanno sentito i colpi – continua il titolare – oltre alla vetrata e alla cassa sono state danneggiate anche alcune mattonelle colpite dalla caduta del mattone. Purtroppo come in occasione del primo furto abbiamo subito molti danni”.

