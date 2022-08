Sfondata la vetrata di un negozio

Nella foto il mattone porta transenne lanciato contro la vetrata e la vetrata del negozio infranta e spostata dal mattone

Uno dei responsabili di Gimac Elettronica in via del Larderel: "Speriamo almeno che questa serie di episodi in tutta la città smuova chi di dovere a maggiori controlli"

Sfondata la vetrata, con un mattone porta transenne, di Gimac Elettronica in via de Larderel. E’ accaduto nella notte tra il 10 e 11 agosto. “Purtroppo parliamo di oltre duemila euro di danni – racconta a QuiLivorno.it uno dei responsabili del negozio – Per fortuna, se si può dire così, i ladri non sono riusciti ad entrare. Le lastre e le scaffalature presenti all’interno dietro la vetrata hanno impedito che la vetrata venisse giù”. I ladri hanno poi tentato di forzare la griglia con cui è protetta la porta ma non ci sono riusciti e sono scappati. “Speriamo almeno che questa serie di episodi in tutta la città smuova chi di dovere a maggiori controlli”.

Condividi: