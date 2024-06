Sfrattato dalla occupazione tenta di rientrare nella casa, denunciato

L'uomo è stato fermato e denunciato dai carabinieri, allertati dal vicini, in relazione a quanto previsto dalla legge in materia di invasione di terreni ed edifici

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti nella notte a Salviano dove, si legge in un comunicato stampa del 19 giugno, un 50enne livornese era intento a forzare la porta di accesso di un appartamento per occuparlo in modo illegittimo. La vicenda ha inizio nella prima mattina del giorno prima, lunedì, quando è stato eseguito lo sfratto per occupazione abusiva di una persona che occupava l’appartamento senza averne titolarità. Lo stesso la notte seguente, si legge ancora nella nota stampa, avrebbe tentato di introdurvisi nuovamente forzandone l’ingresso; sarebbero stati i vicini che sentendo armeggiare hanno deciso di allertare i carabinieri. Pochi istanti e sono giunti sul posto dove lo hanno individuato, identificato e bloccato facendolo desistere. Il 50enne è stato poi denunciato a piede libero in relazione a quanto previsto dalla legge penale in materia di invasione di terreni ed edifici.

