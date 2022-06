Sgomberato accampamento abusivo in un cortile

La polizia municipale ha proceduto il 29 giugno allo sgombero di un accampamento abusivo installato in un anfratto di un cortile Casalp nel quartiere Fiorentina. Il rifugio, realizzato durante la notte da ignoti con una tenda, una brandina e varie suppellettili, era stato notato durante i controlli del territorio effettuati dal Nucleo di Prossimità che, alle prime luci dell’alba, è intervenuto per sanare la situazione. Nell’accampamento abusivo, che veniva usato come punto di spaccio, è stata rinvenuto e posto sotto sequestro dell’hashish. Nel medesimo cortile, a poche decine di metri, è stata inoltre rimessa nella disponibilità di Casalp una cantina, che era stata anch’essa oggetto di occupazione abusiva, la cui finestra era stata divelta per accedervi all’interno.

