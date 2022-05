Si accascia a terra e muore, malore fatale sull’isola

Si è accasciato in strada nella piazza del paese sull’isola di Capraia. Ha accusato un forte malore ed ha perso i sensi. Sul posto si sono precipitati i volontari della Svs di stanza sull’isola che hanno iniziato le manovre di rianimazione sul posto.

Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 14 maggio. Purtroppo per l’uomo, dopo decine di minuti in cui i sanitari hanno tentato il tutto per tutto, non c’è più stato niente da fare. Si era alzato in volo anche l’elisoccorso del Pegaso ma poi subito fatto rientrare perché sfortunatamente, non più necessario il soccorso. L’uomo deceduto aveva circa 70 anni ed era un turista.