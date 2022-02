Si accascia sull’asfalto e muore

Malore improvviso e fatale per un uomo, livornese classe 1953, che mentre stava passeggiando nella centralissima via Ricasoli si è accasciato sull’asfalto davanti agli occhi attoniti di alcuni passanti.

Il tutto è accaduto intorno alle 15,30 di venerdì 18 febbraio quando sul posto si è portata un’ambulanza della Misericordia di via Verdi i cui volontari, intervenuti per l’urgenza con il medico del 118, hanno tentato di tutto per rianimarlo. Purtroppo per il paziente non c’è stato niente da fare. Inutili le manovre di rianimazione effettuate dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri con una pattuglia.