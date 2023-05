Si avvicina alla ex fidanzata nonostante il divieto, arrestato 39enne

Il 39enne è stato fermato e arrestato in flagranza di reato per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex compagna a cui era sottoposto

I Carabinieri del NOR Sezione Radiomobile di Livorno hanno arrestato un uomo di 39 anni, livornese, gravemente indiziato di aver violato la misura cautelare che lo doveva tenere alla larga dalla ex fidanzata. L’uomo, già indagato per maltrattamenti, era destinatario da gennaio 2022 della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa: l’ex compagna. Ma tale dispositivo non è servito a fermarlo come si legge nel comunicato inviato dall’Arma il 9 maggio. Incurante del divieto, infatti, si è avvicinato alla donna, di cui ben conosceva le abitudini, verosimilmente per tentare una riconciliazione e l’ha fermata nei pressi di piazza Saragat ma in quel momento stava transitando una pattuglia dell’Arma. I militari hanno riconosciuto l’uomo e sono prontamente intervenuti. Il 39enne è stato fermato e arrestato in flagranza di reato per violazione del provvedimento a cui era sottoposto.

Condividi: