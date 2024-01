Si ferisce ad una mano in seguito allo scoppio di un petardo

La squadra della Svs di Ardenza intervenuta sul posto ha trasportato il ragazzo, 16 anni, al pronto soccorso per gli accertamenti del caso

Intervento della Svs di Ardenza in piazza delle Carrozze per un ragazzo di 16 anni rimasto ferito ad una mano in seguito allo scoppio di un petardo. E’ accaduto il 27 gennaio alle 23 circa. La squadra intervenuta sul posto ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso di Livorno per gli accertamenti del caso. Il giovane è stato poi trasferito all’ospedale di Careggi a Firenze dove è stato operato.

