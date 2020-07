Si fingono carabinieri e la derubano

Si spacciano per due carabinieri in borghese e derubano una anziana di 84 anni. E’ successo in via dei Pensieri. La signora stava rincasando quando è stata avvicinata da un un’uomo che, presentandosi come un amico di famiglia, è riuscito ad entrare in casa insieme ad un altro uomo. Entrambi confondendo la signora, facendole credere di avere subito un furto, sono riusciti a portare via monili in oro al momento non quantificabili. La polizia rinnova l’appello a non aprire casa a sconosciuti.