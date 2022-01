Si fingono carabinieri e rubano in casa dell’anziana di 88 anni

Una coppia si è introdotta in casa di una donna di 88 anni spacciandosi per due carabinieri. Quando l'anziana si è accorta di quanto accaduto i malviventi erano già fuggiti con soldi e monili in oro

Nella mattinata di martedì 25 gennaio, intorno alle 12.30, in via Spalato è stato richiesto l’intervento della polizia da un uomo che ha segnalato la presenza a casa della propria madre, 88 anni, di due persone, uomo e donna, che una volta spacciandosi per carabinieri si sono introdotti all’interno dell’abitazione dichiarandosi interessati all’acquisto dell’appartamento nella zona, chiedendole di visionarlo tutto.

Gli stessi hanno riferito alla signora di furti vari accaduti nel quartiere con il fermo dei responsabili, riuscendo cosi a carpire la fiducia dell’anziana ma non completamente. Infatti la stessa ha chiamato immediatamente la figlia che ha chiesto di parlare direttamente con i presunti carabinieri, che vistisi scoperti si sono subito allontanati.

La figlia della signora ha dunque informato il proprio fratello che ha contattato la centrale operativa della questura. Alla luce di un sopralluogo effettuato è emerso che i malviventi sono riusciti ad asportare soldi e monili in oro in quantità da quantificare.