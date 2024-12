Si fronteggiano tra due bande: uno in ospedale

Intervenute prontamente le guardie giurate della Worsp. Due gruppi di giovani stranieri compresi tra i 14 e i 18 anni circa si sono fronteggiati nella mattina in zona Porta a Mare con caschi e spranghe. Uno di loro è finito in ospedale raggiunto da un colpo di casco al volto

Due gruppi di giovani stranieri compresi tra i 14 e i 18 anni circa si sono fronteggiati nella mattina in zona Porta a Mare con caschi e spranghe. Uno di loro è finito in ospedale raggiunto da un colpo di casco al volto. Le guardie Worsp, di pattuglia, sono riusciti a dividerli e a sparpagliare le due bande. Stesso copione avvenuto, con più persone, nel primo pomeriggio sempre in zona Darsena a Porta a Mare ma, per fortuna, anche in questo caso le guardie Worsp e l’intervento di polizia e carabinieri ha messo in fuga i protagonisti che si sono dispersi nella zona. Segnalazione simile avvenuta anche intorno alle 16,15 in piazza Attias. Sopraggiunte le forze dell’ordine.

Condividi:

Riproduzione riservata ©